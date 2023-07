Nemetschek: Kursziel von 71,40 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Nemetscheks Aktie scheint derzeit laut Analysten nicht angemessen bewertet zu sein. Das wahre Kursziel liegt um +11,53% vom aktuellen Preis entfernt.

• Nemetschek erlitt am 25.07.2023 einen Rückgang um -0,59%

• Die Meinung der Bankanalysten bleibt bei einem Guru-Rating von 3,25

• Nemetscheks Kurspotenzial beträgt +11,53%

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Nemetschek ein Minus von -0,59%, was in einer Woche mit einem Gesamtrückgang von -3,26% resultierte und den Markt relativ pessimistisch erscheinen ließ.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ist das mittelfristige Kursziel bei 71,40 EUR für die Aktie von Nemetschek. Wenn sie Recht behalten sollten Investoren aktuell eine Chance auf ein Kurspotenzial in Höhe von +11,53%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht aufgrund des jüngsten schwachen...