Nemetschek: Kursziel von 70,38 EUR könnte bald erreicht werden

Die Aktie des deutschen Softwareherstellers Nemetschek wird derzeit von Bankanalysten untersucht und als unterbewertet eingestuft. Das aktuelle Kursziel liegt bei 70,38 EUR mit einem potenziellen Aufwärtspotenzial von +21,51%. Die Analysten scheinen optimistisch zu sein: Am gestrigen Tag hat die Aktie eine positive Entwicklung von +1,54% hingelegt und in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von insgesamt +2,37% verzeichnet.

• Nemetscheks aktuelle Kursentwicklung beträgt +1,54%

• Bankanalysten empfehlen das mittelfristige Ziel von 70,38 EUR

• Die Mehrheit der Analysten gibt ein “Kauf”-Rating ab

Obwohl einige Experten anderer Meinung sind und die Bewertung auf “Verkauf” setzen oder sogar den Verkauf der Aktien empfehlen, haben 6 Analysten eine Kaufempfehlung ausgesprochen und weitere 3 Analysten sehen die Aktie als einen...