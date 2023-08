Nemetschek: Kursziel von 69,36 EUR laut Analysten

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Die Nemetschek-Aktie wird derzeit von einigen Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 69,36 EUR, was einem Potenzial von +14,15% entspricht.

• Nemetschek verzeichnete am 18.08.2023 eine negative Kursentwicklung von -1,04%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,85

In den vergangenen fünf Handelstagen hat die Aktie einen Verlust in Höhe von -4,56% erlitten und somit befindet sich der Markt aktuell in einer eher pessimistischen Stimmungslage.

Obwohl einige Analysten ein starkes Kaufsignal für die Aktie sehen (2), sind viele Experten neutral eingestellt (12) oder empfehlen sogar den Verkauf (7). Insgesamt beträgt der Anteil optimistischer Stimmen jedoch immer noch +19,23%.

Abschließend lässt sich sagen: das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt mit dem Wert 2,85 konstant.