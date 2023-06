Nemetschek: Kursziel von 67,83 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Laut Analysten ist die Aktie von Nemetschek derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 67,83 EUR und damit -5,66% vom aktuellen Preis entfernt.

• Am 16.06.2023 legte die Nemetschek-Aktie um +1,07% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,26

Nemetschek verzeichnete gestern einen Kursanstieg von +1,07%. In den vergangenen fünf Handelstagen betrug das Ergebnis jedoch insgesamt -2,23%, was auf eine relativ pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für Nemetschek liegt bei 67,83 EUR. Gemäß dieser Einschätzung birgt die aktuelle Situation ein Risiko in Höhe von -5,66%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht angesichts des schwachen Trends der letzten Zeit.

Insgesamt empfehlen drei Analysten den Kauf der Aktie und fünf weitere sehen sie als...