Nemetschek: Das Kursziel liegt bei 62,48 €

Aktuell wird die Aktie von Nemetschek nach Meinung der Analysten am Markt unterbewertet.

Das mittelfristige Kursziel für diese Aktie beträgt 62,48 € und bedeutet ein potenzielles Risiko von -7,38% für Investoren.

• Nemetschek legte gestern um +1,17% zu

• Guru-Rating bleibt bei 3.30

• Von den insgesamt 18 befragten Analysten empfehlen nur noch 4 einen Kauf

In den letzten fünf Handelstagen konnte die Nemetschek-Aktie eine positive Entwicklung verzeichnen.

Gestern stieg sie sogar um +1,17%, was inzwischen dazu führt, dass einige Marktteilnehmer wieder etwas optimistischer sind.

Zugleich haben jedoch auch viele Bankanalysten Zweifel an der aktuellen Bewertung.

Sie sehen das wahre Potenzial dieser Aktie deutlich höher als es gegenwärtig gehandelt wird.

Ein Durchschnittswert aller Einschätzungen zeigt daher ein mittleres Kursziel...