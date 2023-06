Nemetschek: Kursziel bei 67,83 EUR - Bankanalysten halten an optimistischer Einschätzung fest

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Die Nemetschek-Aktie ist nach Ansicht von Analysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel des Unternehmens liegt bei 67,83 EUR und damit um -1,47% vom aktuellen Kurs entfernt.

• Nemetschek: Am 22.06.2023 mit einem Rückgang von -0,78%

• Guru-Rating bleibt stabil bei 3,26

• Spekulation auf eine positive Entwicklung steigt trotz negativem Trend

Am gestrigen Handelstag gab es für Nemetschek einen Rückgang von -0,78%. Damit ergibt sich für die vergangenen fünf Handelstage ein Gesamtminus in Höhe von -4,26%, was darauf hindeutet dass der Markt sehr pessimistisch eingestellt ist.

Die Stimmung der Analysten fällt jedoch deutlich positiver aus als die des Marktes insgesamt. Im Durchschnitt sehen sie das Potenzial der Aktie höher und setzen das mittelfristige Kursziel bei 67,83 EUR an. Dies entspricht einer Abweichung zum...