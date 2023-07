Nemetschek: Kurspotenzial von +10,39% laut Bankanalysten

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Die Aktie von Nemetschek hat gestern eine Kursentwicklung von -1,76% verzeichnet und in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +0,43%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Laut Analysten ist die Aktie jedoch aktuell nicht richtig bewertet und das wahre mittelfristige Kursziel liegt bei 71,40 EUR. Dies würde Investoren ein Potential von +10,39% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,25.

Aktuell sehen drei Analysten die Aktie als starken Kauf an und weitere fünf als Kaufempfehlung. Zwölf Experten bleiben neutral mit einer Haltebewertung für die Aktie während drei andere Analysten sie zum Verkauf empfehlen oder sogar sofortigen Verkauf raten.

Insgesamt sind also noch optimistische Meinungen vorhanden (+33,33%), allerdings sollte jeder...