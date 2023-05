Nemetschek: Bankanalysten sehen mittelfristiges Kursziel bei 67,83 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Die Aktie von Nemetschek wurde nach Ansicht vieler Analysten am Markt momentan nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel des Unternehmens beträgt 67,83 EUR und liegt damit um -1,41% unter dem aktuellen Wert.

• Am 12.05.2023 legte die Aktie von Nemetschek um +0,20% zu

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,30 Punkten

Der gestrige Handelstag brachte eine weitere positive Entwicklung mit sich: Die Nemetschek-Aktie stieg um +0,20%. In den letzten fünf Tagen lag der gesamte Anstieg sogar bei +0,79%, was auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Allerdings sind nicht alle Analysten gleichermaßen positiv gestimmt. Während zwei Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und weitere zwei ein “Kauf”-Rating vergeben haben – aber ohne große Euphorie – halten sich insgesamt dreizehn weitere Fachleute...