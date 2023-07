Nemetschek: Bankanalysten sehen großes Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Die Aktie von Nemetschek hat in den letzten fünf Handelstagen eine neutrale Entwicklung gezeigt. Gestern legte sie am Finanzmarkt um +0,59% zu, insgesamt beträgt das Plus jedoch nur +0,09%. Trotzdem sind sich die Analysten einig: Die Aktie hat großes Potenzial.

• Nemetschek: Am 24.07.2023 mit +0,59%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 71,40 EUR

• Der Guru-Rating bleibt bei 3,25

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Nemetschek laut Bankanalysten bei 71,40 EUR. Bei einer derzeitigen Bewertung von 64,98 EUR würde dies ein mögliches Kurspotenzial von +9,81% bedeuten.

Konkret empfehlen drei Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere fünf Experten bewerten sie als kaufenswert – optimistisch aber nicht euphorisch. Zwölf Analysten haben eine neutrale Positionierung eingenommen und lediglich drei...