Nemetschek: Bankanalysten sehen Kursziel bei 71,40 EUR - Potenzial von fast +10%

Die Aktie des Softwareunternehmens Nemetschek wird laut Experten derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 71,40 EUR. Damit bietet sich aktuell eine Chance auf ein Kurspotenzial in Höhe von fast +10%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung.

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Nemetschek-Aktie eine leichte Abwärtsentwicklung um -0,06%, was jedoch nach einer positiven Trendentwicklung der letzten Woche keinen Grund zur Sorge darstellt. Insgesamt zeigt sich der Markt in letzter Zeit recht optimistisch bezüglich des potentiellen Wachstums des Unternehmens.

Laut Angabe der Bankanalysten gibt es momentan drei starke Kaufempfehlungen für die Aktie sowie fünf weitere Empfehlungen zum Kauf mit einem etwas weniger euphorischen Ausblick. Zwölf Experten empfehlen das Halten der Aktie und nur drei...