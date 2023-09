Nemetschek: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +24,00% - Kursziel bei 70,38 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Die Nemetschek-Aktie hat am gestrigen Handelstag eine Entwicklung von -0,14% hingelegt und verzeichnet in den letzten fünf Handelstagen einen Rückgang von -2,57%. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ pessimistisch.

Aktuell sehen die Bankanalysten ein mittelfristiges Kursziel von 70,38 EUR für Nemetschek. Sollten sie Recht behalten, eröffnet dies Investoren ein Potenzial in Höhe von +24,00%. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der jüngsten Kursentwicklung.

3 Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf und weitere 6 Experten bewerten sie als “Kauf”. Insgesamt gibt es 11 neutrale Bewertungen mit “halten”, während noch immer 3 Analysten davon ausgehen dass man die Aktie verkaufen sollte. Ein Experte meint sogar das man Nemetschek sofort verkaufen müsse. Der Anteil an optimistischen...