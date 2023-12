Nemetschek-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Der deutsche Softwareanbieter Nemetschek wird derzeit auf der Grundlage verschiedener Analysen bewertet. Zunächst einmal zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 62, was darauf hindeutet, dass die Börse 62,55 Euro für jeden Euro Gewinn von Nemetschek zahlt. Dies ist 16 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 74, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse eine Bewertung als "Neutral". Der RSI liegt bei 66,56, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 33, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Aktie zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

Abschließend wird die technische Analyse betrachtet, die auf die 200-Tage-Linie (GD200) und die 50-Tage-Linie (GD50) eingeht. Die GD200 liegt bei 65,9 EUR, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der Aktienkurs selbst liegt mit 78,06 EUR 18,45 Prozent über diesem Wert. Auch in Bezug auf die GD50 von 71,37 EUR liegt die Aktie mit 9,37 Prozent über dem Durchschnitt, was ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie von Nemetschek somit auf Basis der verschiedenen Analysen als "Gut" bewertet.