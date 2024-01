Nemetschek-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Die deutsche Softwarefirma Nemetschek hat eine niedrigere Dividendenrendite als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Nemetschek-Aktie ist ebenfalls niedriger als das vergleichbarer Unternehmen aus der Softwarebranche, was auf eine Unterbewertung hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine gute Ausprägung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor der Informationstechnologie hat die Nemetschek-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 47,97 Prozent erzielt, was zu einer Überperformance und einer insgesamt guten Bewertung führt.