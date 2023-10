Nemetschek: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 70,38 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Die Aktie von Nemetschek hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +5,65% verzeichnet und auch gestern konnte der Kurs um weitere +3,29% zulegen. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend positiv.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Nemetschek-Aktie bei 70,38 EUR. Sollte dieses Ziel erreicht werden, winkt Investoren ein Potential von +13,37%. Allerdings sind nicht alle Bankanalysten dieser Meinung. Während drei Experten die Aktie als starken Kauf empfehlen und sechs weitere sie zum Kauf raten, halten sich elf Analysten zurück und sprechen nur eine neutrale Empfehlung aus. Drei Experten schlagen sogar einen Verkauf vor und einer rät zum sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit 3,29 unverändert positiv.