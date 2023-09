Nemetschek: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 70,38 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

In den letzten fünf Handelstagen verlor die Aktie von Nemetschek an Wert und fiel um insgesamt -3,59%. Gestern lag das Minus bei -0,65%, was zu einer derzeitigen pessimistischen Stimmung am Markt führt.

Doch die Bankanalysten sind anderer Meinung. Das mittelfristige Kursziel wird im Durchschnitt auf 70,38 EUR geschätzt. Dies ergibt ein potentielles Plus von +14,96%. Während drei Analysten sogar einen starken Kauf empfehlen und sechs weitere zum Kauf raten, positionieren sich elf Experten mit “halten” neutral zur Aktie.

Ein Verkauf wird lediglich von drei Analytikern befürwortet sowie einem einzigen Experten als sofortige Maßnahme angesehen. Insgesamt betrachtet fällt das Guru-Rating mit 3,29 positiv aus.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten: Die aktuelle Marktlage ist pessimistisch eingestellt gegenüber der Nemetschek-Aktie....