Nemetschek: Analysten sehen Kurspotenzial von 72,42 EUR

Die Aktie des Bausoftware-Spezialisten Nemetschek hat gestern eine Kursentwicklung von +0,25% verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein Rückgang von -2,36%, was die Pessimismus am Markt verdeutlicht.

Die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel für Nemetschek bei 72,42 EUR liegt und somit um -8,77% über dem aktuellen Kursniveau liegt. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund der jüngsten schwachen Trend-Entwicklung.

Laut aktueller Analyse empfehlen drei Analysten den Kauf der Aktie und sechs weitere bewerten sie als “Kauf”. Die Mehrheit hingegen gibt das Rating “halten” (13) oder sogar “Verkauf” (1). Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,38.

Das Positive an dieser Analyse ist der Anteil optimistischer Analysten mit +37,50%.

