Nemetschek: Analysten prognostizieren Kursanstieg – Kursziel bei 71,40 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Am gestrigen Tag verzeichnete Nemetschek ein Plus von +0,29% auf dem Finanzmarkt. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich jedoch eine negative Bilanz von -1,19%. Die derzeitige Marktlage scheint somit pessimistisch zu sein.

Doch laut Bankanalysten ist die Aktie von Nemetschek derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 71,40 EUR und bietet somit Investoren ein Potenzial von +13,19%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Kursentwicklung.

Insgesamt haben 3 Analysten die Aktie als starken Kauf bewertet und 5 weitere sehen sie optimistisch als Kauf an. Eine neutrale Bewertung mit “halten” geben hingegen 12 Experten ab. Drei weitere sind der Meinung, dass es Zeit für einen Verkauf wäre und einer sogar dafür plädiert sofort zu verkaufen.

Das Guru-Rating...