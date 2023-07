Nemetschek: Analysten geben Kursziel von 71,40 EUR aus

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Die Aktie von Nemetschek hat am gestrigen Handelstag einen Aufschwung von +0,44% verzeichnet. In den vergangenen fünf Tagen ergibt sich jedoch ein Gesamtverlust in Höhe von -1,37%. Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten liegt bei einem mittelfristigen Kursziel von 71,40 EUR für die Aktie.

• Nemetscheks Kurspotenzial beträgt +10,46%

• Drei Analysten empfehlen die Aktie als “starken Kauf”

• Guru-Rating bleibt konstant bei 3,25

Falls diese Einschätzungen zutreffen sollten, würde dies eine Steigerung um +10.46% bedeuten. Während einige Experten immer noch optimistische Empfehlungen aussprechen und drei Analysten sogar einen “starken Kauf” empfehlen, sind andere etwas zurückhaltender und bewerten die Aktie neutral oder mit “Verkauf”. Das Guru-Rating blieb allerdings unverändert auf dem Niveau von 3.25.

Es scheint...