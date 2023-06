Nemetschek: Analysten erwarten ein Kursziel von 67,83 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Die Aktie von Nemetschek hat in den letzten fünf Handelstagen einen schwachen Trend gezeigt und am gestrigen Tag eine negative Kursentwicklung von -1,88% hingelegt. Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten ist jedoch optimistisch und das mittelfristige Kursziel wird bei 67,83 EUR gesehen. Wenn die Analysten mit ihrer Einschätzung richtig liegen, eröffnet sich für Investoren ein Potenzial in Höhe von +1,39%. Von den insgesamt 23 Experten halten 8 die Aktie für einen Kauf und weitere 5 sehen sie positiv als “halten” an. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,26.

• Nemetschek entwickelt sich seit fünf Tagen negativ (-3,57%)

• Mittelfristiges Kursziel beträgt 67,83 EUR (+1.39%)

• Kaufempfehlungen von insgesamt acht Experten vorhanden (34,78%)