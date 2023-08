Nemetschek: Aktuelle Kursentwicklung und Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Die Aktie von Nemetschek hat in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +2,16% verbucht. Gestern allein stieg sie um weitere +0,46%. Während einige Analysten optimistisch sind, sehen andere die Aktie als überbewertet an.

• Nemetscheks aktuelles Kursziel beträgt 69,36 EUR.

• Das durchschnittliche Guru-Rating liegt bei 2,85.

Das mittelfristige Kursziel von Nemetschek beläuft sich auf 69,36 EUR. Falls das eintreten sollte, läge das Potenzial für Investoren bei einem Zuwachs von +12,71%. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends der letzten Zeit.

Von insgesamt 19 Analysten empfehlen zwei einen Kauf der Aktie und drei geben eine positive “Kauf”-Einschätzung ab. Zwölf Experten bewerten sie als neutral (“halten”), während sieben Analysten zum Verkauf raten. Zwei Experten finden...