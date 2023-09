Nemetschek Aktienkurs: Negative Trends und erwartete Quartalszahlen in 35 Tagen

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Der Nemetschek Aktienkurs befindet sich in einem stark negativen Trend und der gleitende Durchschnitt von 50 bietet keine Unterstützung. Somit könnte die Aktie weiterhin fallen.

Fazit: Die Quartalszahlen von Nemetschek werden in 35 Tagen erwartet und Aktionäre sowie Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Es wird erwartet, dass es einen leichten Rückgang beim Umsatz und Gewinn geben wird. Auf Jahressicht sind die Prognosen jedoch optimistischer. Der Aktienkurs von Nemetschek hat sich in den letzten 30 Tagen deutlich verschlechtert, aber Analysten gehen davon aus, dass der Kurs in den nächsten 12 Monaten steigen wird.

Hinweis: Dieser Artikel dient nur zur Information und bietet keine Anlageempfehlungen. Vor einer Investition sollten Sie immer eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls professionellen Rat einholen.