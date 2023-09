Nemetschek Aktienkurs in Konsolidierungsphase - Analysten erwarten 15,68% Steigerung

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Nemetschek befindet sich aktuell in einer technischen Konsolidierungsphase. In den letzten Wochen ist der Aktienkurs um -7,80% gefallen und hat einen kurzfristigen Widerstand erreicht. Charttechnisch betrachtet könnte dies bedeuten, dass der Aktienkurs vorerst nicht weiter steigt und sich in einem Seitwärtstrend bewegt.

In 42 Tagen wird das Unternehmen Nemetschek seine Quartalszahlen für das 3. Quartal vorlegen. Analysten erwarten ein leichtes Umsatzminus im Vergleich zum Vorquartal sowie einen Rückgang des Gewinns. Auf Jahressicht wird jedoch ein Anstieg des Umsatzes und ein fallender Gewinn erwartet.

Aktionäre reagieren unterschiedlich auf die Schätzungen der Quartalszahlen, was sich auch im Aktienkurs widerspiegelt. Die Analysten sind optimistisch und prognostizieren auf Sicht von 12 Monaten eine Kurssteigerung von...