Nemetschek Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen wurde die Aktie von Nemetschek verstärkt in den sozialen Medien diskutiert, wobei ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Nemetschek befasst, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nemetschek aktuell 63,41 und liegt damit 16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 75 (Branche: Software). Aus dieser Perspektive betrachtet ist die Aktie von Nemetschek unterbewertet, weshalb sie auf dieser Ebene eine "Gut"-Bewertung erhält.

Bezüglich der Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Nemetschek derzeit 0, was einer negativen Differenz von -22,37 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Software" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Nemetschek von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Nemetschek eine Rendite von 62,8 Prozent erzielt, was mehr als 62 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Die "Software"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 6,05 Prozent, wobei Nemetschek auch hier mit 56,76 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr positive Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.