Nemetschek: Aktie unterbewertet mit Kursziel von 62,48 €

Die Nemetschek-Aktie ist derzeit laut Analysten nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel für das Unternehmen beträgt 62,48 €, was einem Risiko von -6,89% entspricht.

• Am 04.05.2023 verzeichnete Nemetschek eine Abweichung von -0,74%

• Guru-Rating bleibt bei 3,30

• Der Trend-Indikator deutet auf eine negative Einschätzung des Marktes hin

In den letzten fünf Handelstagen fiel die Aktie um insgesamt -1,93%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Zwei Analysten sehen das Potenzial in der Aktie und empfehlen einen Kauf.

Zwei weitere sind ebenfalls optimistisch und raten zum Halten.

13 Experten geben ein neutrales Rating ab und nur einer empfiehlt den Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,30.

Insgesamt sind also immer noch fast vierzig Prozent der Analysten optimistisch bezüglich des...