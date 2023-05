Nemetschek: Aktie unterbewertet, Kursziel bei 67,83 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Die Nemetschek-Aktie wird laut Analysten derzeit nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 67,83 EUR, was einem potenziellen Anstieg von 5,42% entspricht.

• Am 19.05.2023 stieg die Nemetschek-Aktie um +2,46%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,30

Am gestrigen Tag verzeichnete das Unternehmen einen positiven Trend am Finanzmarkt und erzielte eine Steigerung von +2,46%. In den letzten fünf Handelstagen konnte ein Aufschwung von +4,58% beobachtet werden. Die Stimmung am Markt scheint demnach relativ optimistisch zu sein.

Viele Bankanalysten sind der Meinung, dass die Nemetschek-Aktie in Zukunft weiter zulegen wird und haben ein Kauf-Rating ausgesprochen. Einige Experten halten sich jedoch zurück und vergeben stattdessen ein “Halten”-Rating.

Insgesamt gibt es zwei Analysten mit einer...