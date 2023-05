Nemetschek: Aktie unterbewertet - Kursziel 62,48 €

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Die Nemetschek-Aktie ist laut Analystenmeinung aktuell nicht ausreichend bewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 62,48 € und liegt damit um -7,24% unter dem aktuellen Niveau.

• Am 03.05.2023 hatte Nemetschek eine negative Performance von -2,04%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,30

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Nemetschek einen Rückgang von -2,04%. Über die vergangenen fünf Handelstage hinweg ergibt sich jedoch ein Anstieg von +7,54%, was auf eine relativ pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Obwohl das Unternehmen in letzter Zeit positiv performt hat und zwei Analysten die Aktie als “starken Kauf” empfehlen sowie weitere zwei als “Kauf”, sind insgesamt mehrere Experten neutral eingestellt (Bewertungen: “halten”) oder raten zu einem Verkauf der Aktien (“Verkauf”). Der Anteil optimistischer Analysten...