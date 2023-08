Nemetschek - Aktie um +6,67% unterbewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Die Nemetschek-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das Kursziel liegt bei 69,36 EUR und damit um +6,67% höher als der aktuelle Kurs.

• Am 09.08.2023 zeigt die Aktie eine positive Entwicklung von +0,84%

• Guru-Rating bleibt bei 2,85

• Gemischte Meinungen: 2 Kaufempfehlungen; 3mal “Kauf”;12-mal “Halten”;7 mal “Verkaufen”;2 mal sofortiger Verkauf notwendig

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie mit einem Plus von +0,84% punkten. In den vergangenen fünf Handelstagen gab es jedoch einen Abwärtstrend mit einem Minus von -1,10%. Die Stimmung am Markt ist derzeit eher pessimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für Nemetschek beträgt laut Bankanalysten durchschnittlich 69,36 EUR. Dies würde ein Potenzial von +6,67% bedeuten. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Einschätzung gefolgt.

Aktuell...