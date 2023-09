Nemetschek: Aktie um +11,29% unterbewertet - Kursziel bei 70,38 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Trotz einer leichten Abwärtsbewegung von -0,09% am 05.09.2023 an der Börse bleibt Nemetscheks Kurs in den letzten fünf Handelstagen neutral und summiert sich auf -0,50%. Jedoch sehen Analysten das wahre Potenzial des Unternehmens.

Aktuell wird die Aktie von Nemetschek weit unter ihrem fairen Wert gehandelt. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel liegt bei 70,38 EUR und bietet Investoren ein Potential von +11,29%, falls die Analysten Recht behalten sollten.

Zwar zeigen sich nicht alle Experten gleichermaßen optimistisch hinsichtlich der Zukunftsaussichten des Unternehmens; jedoch stimmen insgesamt sieben Analysten mit einem “Kauf”-Rating überein (drei davon haben sogar einen starken Kauf empfohlen). Sechs weitere Experten sind ebenfalls positiv gestimmt und bewerten mit “halten”. Elf Analysisten sprechen eine neutrale...