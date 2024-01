Nemetschek Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Die Dividendenrendite von Nemetschek beträgt derzeit 0,57 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,6 Prozent für diese Aktie liegt. Aufgrund dessen wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von Analysten neutral bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie", hat Nemetschek eine Rendite von 62,8 Prozent erzielt, was mehr als 55 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite der "Software"-Branche in den letzten 12 Monaten beträgt 12,65 Prozent, wobei Nemetschek mit 50,15 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine positive Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nemetschek-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 83, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine negative Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI der letzten 25 Tage einen Wert von 62,49, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf den RSI eine neutrale Bewertung und insgesamt eine negative Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Nemetschek ist insgesamt besonders positiv. In den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer positiven Gesamteinschätzung führt. Somit ergibt sich eine positive Bewertung der Anlegerstimmung für das Unternehmen.