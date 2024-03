Nemetschek Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek SE":

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Nemetschek bei 89,94 EUR liegt, was einer Entfernung von +24,04 Prozent vom GD200 (72,51 EUR) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 85,77 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +4,86 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Nemetschek-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass die Aktie zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger erfährt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist Nemetschek mit einer Rendite von 73,76 Prozent eine deutlich positive Entwicklung auf und liegt mehr als 62 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite von 19,12 Prozent verzeichnet, liegt Nemetschek mit 54,64 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem weiteren "Gut"-Rating.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Nemetschek als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 64,88 insgesamt 7 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Software", der 69,57 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".