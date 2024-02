Nemetschek Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Die technische Analyse der Nemetschek-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 70,77 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 84,72 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +19,71 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Wenn wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) betrachten, liegt dieser bei 81,35 EUR, was einer Abweichung von +4,14 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht. Dadurch erhält die Nemetschek-Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Fall. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Nemetschek aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -17,08 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Nemetschek eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionintensität bezüglich Nemetschek langfristig unterdurchschnittlich ist, wodurch das Signal eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Stimmung und Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger beeinflusst werden. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Nemetschek untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Nemetschek aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Nemetschek-Aktie, wobei die charttechnische Analyse und die Stimmung der Anleger positiv ausfallen, während die Dividendenpolitik und das Sentiment im Internet eher negativ bewertet werden. Es bleibt also abzuwarten, wie sich diese Faktoren in Zukunft entwickeln werden.