Nemetschek Aktie: Der ganz große Wurf!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger. An 12 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger haben sich auch in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Nemetschek unterhalten. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 42,99 Punkte, was bedeutet, dass Nemetschek momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Neutral" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 39,07, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die Aktie unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Bei der technischen Analyse erhält die Nemetschek-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200), der eine Abweichung von +22,32 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 81,02 EUR über dem letzten Schlusskurs (+6,59 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung hat sich für Nemetschek in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.