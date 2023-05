Nemetschek-Aktie auf Kurs – das sollten Anleger beachten

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Mit Kursaufschlägen von mehr als +40% zählen die Papiere von Nemetschek (WKN: 645290) in diesem Jahr bislang zu den besten Performern im MDAX und im TecDAX. Nach einer erfolgreichen Bodenbildung im vierten Quartal des vergangenen Jahres orientiert sich die Aktie seit der zweiten Novemberhälfte wieder klar in Aufwärtsrichtung. Das Zahlenwerk zum ersten Quartal, das Ende April präsentiert wurde, hat der Aktie einen weiteren Schub gegeben, auch wenn der Kurs in der Folge wieder etwas zurückkam. Geht die ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.