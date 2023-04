Nemetschek Aktie: Welche neuen Prognosen ergeben sich für Anleger?

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Die Nemetschek-Aktie wird derzeit von Analysten als “Neutral” eingestuft. Dieses Rating setzt sich aus 6 “Gut”-, 12 “Neutral”- und 1 “Schlecht”-Bewertungen zusammen, die innerhalb der letzten drei Monate abgegeben wurden. Kurzfristig betrachtet, basierend auf den vorliegenden Studien des letzten Monats, gilt die Aktie als “”Neutral””. In diesem Zeitraum wurde der Titel von 7 Analysten als “Gut”, von 12 als “Neutral” und von einem als “Schlecht” beurteilt.

Der durchschnittlichen Kursprognose (63,71 EUR) zufolge hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -1,47 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs (64,56 EUR), was in etwa einer Empfehlung für einen Preis von 63,71 EUR entspricht.

Nemetschek Aktie: Ist die Dividendenrendite ein Problem?

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs, auch bekannt als...