Nemetschek: Aktie in Unterbewertung

Die Anleger von Nemetschek haben gestern an der Börse eine Kursentwicklung von -0,21% erlebt. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch ein Plus von +2,73% verbucht werden. Die Analysten sind sich einig: die Aktie ist momentan nicht korrekt bewertet.

• Nemetscheks aktuelles Kursziel beträgt 67,83 EUR

• Das mittelfristige Potenzial liegt bei -9,12%

• 3 Analysten halten die Aktie für einen starken Kauf

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel der Bankanalysten beläuft sich auf 67,83 EUR und damit liegt das aktuelle Potenzial bei -9,12%. Drei Experten raten zum Kauf der Aktie und weitere fünf sehen sie als kaufenswert an. Elf weitere haben keine klare Meinung und drei sind skeptisch eingestellt. Eine sofortige Verkaufsempfehlung gibt es von einem Experten.

Zusätzlich wird das Guru-Rating mit 3,26 angegeben. Die...