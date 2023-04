Nemetschek-Aktie: Der Startschuss ist gefallen

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Die Nemetschek-Aktie schraubt sich heute um üer 7% nach oben auf ein neues 6-Monats-Hoch. Der Bausoftwarehersteller ist besser durch das erste Quartal gekommen als gedacht. Der Umsatz zog im Jahresvergleich um 6,5 Prozent auf 204,6 Millionen Euro an, wie das MDax -Unternehmen am Donnerstag in München mitteilte. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sank das Ergebnis um 12,7...