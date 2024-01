Nemetschek Aktie: So schlecht steht es um die Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Die Aktie von Nemetschek wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 63,41 bewertet, was 9 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 69,82. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven fundamentalen Analyse.

Wenn es um die Dividendenrendite geht, liegt diese bei 0,57 Prozent, was 22,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 22,84 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Nemetschek eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes und eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt jedoch, dass die Aktie von Nemetschek in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen erhalten hat und sich die Diskussionen vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen beschäftigen. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend ergibt sich aus der fundamentalen Analyse eine gute Bewertung, während die Dividendenpolitik und das Sentiment in den sozialen Medien eher negativ bewertet werden. Die Anleger-Stimmung hingegen wird insgesamt positiv eingeschätzt.