Nemetschek Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Nemetschek-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0,6 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software von 23,4 % als niedriger einzustufen ist. Diese Differenz von 22,8 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Bewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie von Nemetschek als Neutral-Titel ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und bewertet diese auf einer Skala von 0 bis 100. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 12,77, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 für 25 Tage bei 40,21 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Nemetschek-Aktie bei 86,08 EUR liegt, was einer Entfernung von +25,33 Prozent vom GD200 (68,68 EUR) entspricht. Dies wird aus charttechnischer Sicht als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 78,08 EUR, was einer Kursentwicklung von +10,25 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut"-Signal eingestuft wird. Insgesamt wird der Aktienkurs von Nemetschek als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung bei der Stimmungslage der Aktie in den sozialen Medien festgestellt werden, weshalb eine Bewertung als "Neutral" erfolgt. Jedoch wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Stufe.