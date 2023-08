Nemetschek Aktie: Kursziel bei 69,36 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Nemetschek Aktie eine negative Kursentwicklung von -0,43%. In der vergangenen Woche lag das Ergebnis bei -1,18%, was auf pessimistische Marktbedingungen hindeutet.

Analysten sind jedoch optimistischer und sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial von +5,96%. Das aktuelle Kursziel liegt bei 69,36 EUR. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in der jüngsten Vergangenheit.

Zwei Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf. Drei weitere setzen das Rating “Kauf”. Die meisten Experten (12) halten sich neutral und sieben empfehlen einen Verkauf. Der Anteil der Analysten mit einer positiven Bewertung beträgt demnach +19,23%.

Abschließend lässt sich sagen, dass das Guru-Rating unverändert bleibt und weiterhin bei 2,85 liegt.