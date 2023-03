Nemetschek-Aktie: In Kürze gibt es neue Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Zahlreiche bedeutende Aktiengesellschaften präsentieren in diesen Tagen ihre Geschäftszahlen für das 1. Quartal. Auch für das in Munich sitzende Nemetschek ist es am 27.04. so weit. Werden Umsatz und Gewinn wie erwartet ausfallen oder könnte es Überraschungen geben? Was würde das für die Nemetschek-Aktie an jenem Tag bedeuten?

Die neue Geschäftsbilanz der Nemetschek-Aktie lässt nicht mehr lange auf sich warten: In 29 Tagen will das an der Börse mit 6,56 Milliarden EUR bewertete Unternehmen sein neues Zahlenwerk um 07:00 Uhr vorzeigen. Die Spannung steigt sowohl bei Aktionären als auch bei Analysehäusern. Letztere haben im Konsens ein leichtes Umsatzplus für das 1. Quartal veranschlagt – unter dem Strich 208,00 Millionen EUR. Im Vorjahresvergleich steigerte sich der Umsatz somit um 8,33 Prozent. Ein Minus von 12,79 Prozent...