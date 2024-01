Nemetschek Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Nemetschek liegt bei 31,63, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, steht bei 50,79, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Bei der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der Nemetschek 68,28 EUR, während die Aktie selbst bei 76,5 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +12,04 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 77,11 EUR, was einen Abstand von -0,79 Prozent ergibt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger spielen bei der Einschätzung von Aktienkursen eine Rolle. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Nemetschek aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Gut" in Bezug auf die Stimmung führt.

Ein weiterer weicher Faktor ist das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität erhöht ist und die Rate der Stimmungsänderung positiv ist. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine Einstufung als "Gut".

Insgesamt kann festgehalten werden, dass Nemetschek sowohl aus technischer als auch aus sozialer und sentimentaler Sicht positiv bewertet wird.