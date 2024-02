Nemetschek Aktie: Jetzt ist alles möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Der Aktienkurs von Nemetschek hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" als sehr positiv erwiesen, mit einer Rendite von 47,97 Prozent, was mehr als 45 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Software"-Branche in den letzten 12 Monaten von 6,45 Prozent übertrifft Nemetschek dies deutlich mit 41,51 Prozent. Aufgrund dieser starken Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in Bezug auf ihre Performance.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen hauptsächlich positiv gegenüber Nemetschek eingestellt waren. Insgesamt gab es 12 positive und zwei negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Nemetschek-Aktie liegt bei 48, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 37,79 führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Nemetschek.

Die aktuelle Dividendenrendite für Nemetschek beträgt 0,6 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 0,6 Prozent für diese Aktie liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik von Nemetschek eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.