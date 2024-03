Nemetschek Aktie: Ist das noch wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek SE":

Der Aktienkurs von Nemetschek hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 73,76 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt der "Software"-Branche von 20,15 Prozent eine Outperformance von +53,61 Prozent bedeutet. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite mit 12,12 Prozent deutlich niedriger als die von Nemetschek, die um 61,64 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese überdurchschnittliche Leistung führt zu einem insgesamt positiven Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment für die Nemetschek-Aktie ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen geäußert wurden und der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Nemetschek beschäftigte. Insgesamt ergibt sich damit eine positive Bewertung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Nemetschek mit einer Dividendenrendite von 0,6 % weniger aus als der Branchendurchschnitt von 21,34 %, was zu einer schlechten Einstufung in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse erhält die Nemetschek-Aktie eine positive Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag mit 86,94 EUR deutlich über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 72,42 EUR lag. Jedoch ergibt sich eine neutrale Bewertung, wenn der 50-Tages-Durchschnitt von 85,54 EUR in Betracht gezogen wird.

Insgesamt erhält Nemetschek eine positive Bewertung in der einfachen Charttechnik, was auf eine starke Performance hinweist.