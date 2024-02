Nemetschek Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes rund um die Aktie von Nemetschek zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität nicht überschritten hat. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Nemetschek eine Rendite von 47,97 Prozent erzielt, was mehr als 42 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Software"-Branche liegt die mittlere Rendite bei 10,99 Prozent, wobei Nemetschek mit 36,98 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Nemetschek weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Nemetschek eine Dividendenrendite von 0,6 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt zu einem geringeren Ertrag von 23,57 Prozentpunkten führt. Somit wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.