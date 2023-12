Nemetschek Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die deutsche Softwarefirma Nemetschek schüttet eine Dividendenrendite von 0,57 % aus, was 22,31 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 22,88 %. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger gegenüber Nemetschek ist überwiegend positiv, sowohl in den Kommentaren auf sozialen Plattformen als auch in den diskutierten Themen der letzten ein bis zwei Tage. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie das Rating "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Nemetschek um 56 Prozent über dem Durchschnitt. In der "Software"-Branche liegt die Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei 12,52 Prozent, wobei Nemetschek mit 50,29 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass Nemetschek derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 70,51 überkauft ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Für den RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, liegt der Wert bei 54, was als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt dies eine Einstufung des RSI als "Schlecht".