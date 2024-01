Nemetschek Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Der gleitende Durchschnittskurs der Nemetschek beläuft sich mittlerweile auf 67,78 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 73,72 EUR erreicht hat. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +8,76 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 76,25 EUR, was einer Distanz von -3,32 Prozent entspricht und somit zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Nemetschek-Aktie überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 83 aufweist. Die Bewertung lautet daher "Schlecht". Im Vergleich dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Nemetschek.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Nemetschek um 55 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 12,65 Prozent kommt, liegt Nemetschek mit 50,15 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Nemetschek in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Daher ergibt sich unserer Einschätzung nach insgesamt ein "Gut"-Rating zur Anleger-Stimmung.