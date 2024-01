Nemetschek Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Der Aktienkurs von Nemetschek hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 47,97 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Software-Branche im Durchschnitt nur um 15,76 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Nemetschek in diesem Bereich um +32,21 Prozent besser abgeschnitten hat. Auch im Informationstechnologie-Sektor hat Nemetschek mit einer Rendite von 9,45 Prozent im letzten Jahr um 38,52 Prozent über dem Durchschnittswert gelegen. Diese starke Performance in beiden Branchen führt zu einem "Gut"-Rating für Nemetschek in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Nemetschek derzeit bei 68,04 EUR. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 75,62 EUR liegt, was einem Abstand von +11,14 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 76,68 EUR, was einer aktuellen Differenz von -1,38 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal für die Nemetschek-Aktie darstellt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Nemetschek besonders positiv diskutiert, mit 13 Tagen im grünen Bereich und keiner negativen Diskussion. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an einem Tag. Aktuell zeigen auch die Diskussionen der letzten Tage vor allem positive Themen, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt. Aufgrund des positiven Stimmungsbildes erhält Nemetschek insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) für Nemetschek liegt bei 71,47, was als überkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamteinstufung als "Schlecht" für diese Kategorie.