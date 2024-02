Nemetschek Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Die Nemetschek-Aktie zeigt eine Dividendenrendite von 0,6 Prozent, was 23,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 24,17 Prozent liegt. Daher bewertet die Redaktion die Dividendenpolitik als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" zeigt Nemetschek eine Rendite von 47,97 Prozent, was 42 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Rendite der gesamten "Software"-Branche liegt bei 11,35 Prozent, während Nemetschek mit 36,61 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es keinen bedeutenden Trend in der Stimmungslage der Anleger gab, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Nemetschek bei 69,51 EUR verläuft, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs liegt bei 86,02 EUR und somit 23,75 Prozent über dem GD200. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt die Nemetschek-Aktie eine Differenz von +8,2 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen lautet der Gesamtbefund daher "Gut".