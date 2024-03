Nemetschek Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek SE":

Der Aktienkurs von Nemetschek hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Bereich "Informationstechnologie" sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 47,97 Prozent liegt Nemetschek um mehr als 39 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die eine mittlere Rendite von 14,82 Prozent aufweist, hat Nemetschek mit 33,15 Prozent eine deutlich bessere Performance gezeigt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wurde die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Nemetschek weist mit einem KGV von 58,8 einen deutlich günstigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 73 auf, was einer Unterbewertung um 19 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Nemetschek haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse betrachtet den Relative Strength Index (RSI), der für Nemetschek aktuell bei 58,77 liegt, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet und einen Wert von 50 zeigt, wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral" führt.