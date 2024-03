Nemetschek Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Anlegerdiskussionen auf den sozialen Medien deuten auf eine positive Stimmung rund um Nemetschek hin. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen zu dem Wert. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein, basierend auf der Anlegerstimmung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse hat die Aktie von Nemetschek ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 58,8, was 17 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 71,07. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer positiven Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt die Dividendenrendite von Nemetschek aktuell bei 0,6 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 17,45 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 86,64 EUR 20,45 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer positiven Einschätzung führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs von 83,72 EUR nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Nemetschek-Aktie eine "Gut"-Bewertung basierend auf der Anlegerstimmung und der fundamentalen Analyse, während die Bewertung der Dividendenpolitik "Schlecht" ist. Die technische Analyse führt zu einer positiven Gesamtbewertung.

